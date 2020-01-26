تأجيل محاكمة 19 متهما في قضية مقتل طبيبة المطرية لـ22 مارس

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة ١٩متهمًا في واقعة مقتل طبيبة مستشفى المطرية التعليمى لجلسة ٢٢ مارس المقبل للاطلاع والتعقيب من قبل النيابة الإدارية على ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات ومذكرات.توفيت الطبيبة بقسم الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، داخل دورة المياه الخاصة بسكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي، نتيجة صعقها بالكهرباء أثناء الاستحمام.وتضمن التقرير الطبي المبدئي أنه بمناظرة جثة الطبيبة لوحظ أنه يرجح أنها تعرضت لماس كهربائي، تسبب في وفاتها، كما ورد صورة من تقرير مفتش صحة المطرية أول المؤرخ ١٤ ١٠ ٢٠١٨ والمتضمن نتيجة الكشف الطبي على جثة الطبيبة المتوفاة نتيجة الصعق الكهربائي.وورد للنيابة التقرير الفني الصادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والمتضمن معاينة دورة المياه التي توفيت فيها الطبيبة ومن خلال الفحص الفني لسخان المياه الكهربائي الذي كان موجودًا بدورة المياه، وتبين أنه يعلوه آثار صدأ شديد على هيئة خطوط غير منتظمة الشكل تشير إلى تسرب المياه للهيكل الخارجي من أعلى لأسفل.كما تبين تشبع العزل الحراري الموجود بين الهيكل الخارجي والوعاء الداخلي بالمياه، ووجود تآكل شديد بمعدن الوعاء الداخلي للسخان يسمح بتكوين ثقوب دقيقة تتسرب المياه من خلالها من الداخل إلى الخارج، وأنه بفحص شمعة السخان "heater" تبين وجود تراكمات أسلاك بكميات كبيرة، وتسريب المياه داخل الأنابيب الخاصة به والمار بها التيار الكهربائي حال تشغيل السخان، وكان من شأن ذلك حدوث الماس الكهربائي.