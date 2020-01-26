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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إسكان البرلمان» توصي بإنهاء مشروع صرف صحي أبو حماد قبل 30 يونيو

الأحد 26/يناير/2020 - 03:51 م
عماد سعد حمودة،
عماد سعد حمودة،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة عماد سعد حمودة، بإنهاء مشروع الصرف الصحي في قرى مركز أبو حماد قبل 30 يونيو 2020، جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن أبو حماد والقرين بمحافظة الشرقية، وبحضور اللواء إيهاب خضير رئيس هيئة الصرف الصحي، واللواء شريف فارس العضو المنتدب للشركة بالهيئة ومحافظة الشرقية.

وقال النائب ثروت سويلم إن طلب الإحاطة يتناول تأخر تسليم محطات الصرف الصحي لقرى السعيدية، العباسات الكبرى، والمنشأة كفر أبو نجم، وشنبارة، وبعض التوابع بقرى بحطيط، والحلمية وتوابع قرى الأسدية "المعمورة، المنحر، المعظمية" وعدم تشغيل المشروع الأهم لهذه القرى كذلك تأخر الهيئة في البدء في المشروع العملاق لإنشاء المحطة الرئيسية للصرف الصحي للوحدة المحلية بالصوة والتي يتجاوز 500 مليون جنيه لبدء 9 قرى.

وأوضح "سويلم" أن هناك بعض الأحياء بمدينة القرين لم يتم إدراجها والعمل بها رغم معاينتها من اللجنة مثل حي العشماوي.

وأعلن اللواء شريف فارس العضو المنتدب للشركة بهيئة الصرف الصحي بالشرقية أنه سيتم افتتاح محطة قرية السعيدية خلال الشهر المقبل، وباقي القرى سيتم افتتاحها قبل 30 يونيو 2020.

كذلك ناقشت اللجنة طلب النائب ثروت سويلم أسباب عدم البدء في إنشاء محطة المياه العملاقة بالقرين بتكلفة 200 مليون جنية، وتم بالفعل الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي سيدعم مدينة القرين وقري مركز أبو حماد بمياه الشرب الكافية.

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