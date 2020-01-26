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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة تطالب «الأهرام» بتغيير نمط كتابتها لمعالجة الأفكار غير السوية

الأحد 26/يناير/2020 - 03:41 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكدت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، أن المجتمع المصري بحاجة لمعالجة العقول، والفكر غير السوي لدى البعض، نتيجة الأفكار الإرهابية التي تسربت إلى عقول البعض، وذلك من خلال معالجة الأقلام التي تكتب بالصحف.

وأضافت "نصير" خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة: "أنه ما زال الأهرام يكتب للمواطن بفكر القرن الـ19 في حين أننا أمام منافس خطير مثل الإنترنت".

وطالبت "نصير" من سلامة ضرورة تغيير الرتم الكلاسيكي الذي تسير عليه المؤسسة، قائلة "إذا وصلنا لهذه الروشتة سنعالج الأمر بسهولة".

وأوضحت النائبة آمنة نصير أن على المؤسسة الاستعانة بالشباب؛ لتغيير نوعية ونمط الكتابة القديمة حتى تستطيع المؤسسة أن تصل للرقم الذي تسعى إليه.

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