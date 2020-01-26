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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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قصة تسليم مخطوطات و200 كتاب مترجم من أسرة نجيب محفوظ للثقافة

الأحد 26/يناير/2020 - 03:40 م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
حسام الضمراني
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سلمت أم كلثوم نجيب محفوظ، ابنة أديب نوبل، مخطوطتين لقصص كتبها والدها وهي "اقتراح نظام جديد، حوار الأصيل"، إضافة إلى 200 كتاب مترجم لأعمال والدها الأدبية إلى لغات أخرى منها الفرنسية والإنجليزية.

وقالت "أم كلثوم" لـ"الدستور"، إن الكتب التي سلمتها لوزارة الثقافة اليوم منها الترجمة الأدق لرواية "أولاد حارتنا" والتي ترجمها أحد المترجمين الإنجليز عام 1970؛ إضافة إلى الروايات التي ترجمت للعديد من اللغات مثل التركية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية.

وأشارت ابنة أديب نوبل إلى أن من بين مخطوطات ومقتنيات والدها التي سلمتها لوزارة الثقافة "بلطو" كان يرتديه نجيب محفوظ في الشتاء، وأن كان يحتاج للصيانة، وتسلمته الوزارة على أن يجرى له الصيانة اللازمة، ويتم وضع كل مقتنياته بمتحف نجيب محفوظ.
قصة تسليم مخطوطات و200 كتاب مترجم من أسرة نجيب محفوظ للثقافة
قصة تسليم مخطوطات و200 كتاب مترجم من أسرة نجيب محفوظ للثقافة
قصة تسليم مخطوطات و200 كتاب مترجم من أسرة نجيب محفوظ للثقافة
قصة تسليم مخطوطات و200 كتاب مترجم من أسرة نجيب محفوظ للثقافة
قصة تسليم مخطوطات و200 كتاب مترجم من أسرة نجيب محفوظ للثقافة
قصة تسليم مخطوطات و200 كتاب مترجم من أسرة نجيب محفوظ للثقافة

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