تأجيل دعوى أحمد عز لنقل «توأم زينة» لمدرسة أرخص لـ 9 فبراير

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عمر عبدالرحمن، دفاع الفنان أحمد عز، ضد الفنانة زينة، يطالب فيها بنقل التوأم عز الدين وزين الدين، لمدرسة أرخص في المصروفات بدلًا من المدرسة الدولية المقيدين بها حاليا لجلسة 9 فبراير المقبل.واستمعت المحكمة، للمحامي عمر عبدالرحمن، دفاع الفنان أحمد عز"، والذي طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من بيان مصروفات المدرسة المقيد بها التوأم زين الدين وعز الدين، وبيان الحالتين العلمية والاجتماعية لهما، ولأقرانهما من أفراد أسرة "زينة".كما طلب المحامي ببيان بمصروفات مدرسة أخرى مقيد بها نجلي شقيقة زينة، لإلحاق التوأم زين الدين وعز الدين بها.كانت محكمة استئناف القاهرة، قضت في يوليو الماضي بتعديل حكم أول درجة في قضية المصروفات المدرسية الخاصة بـ توأم الفنانة زينة الطفلين "زين الدين وعز الدين"، وذلك في الاستئناف المقام من أحمد عز، حيث ألزمت المحكمة "عز" بدفع ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني، بالجنيه المصري، مصاريف مدرسية للتوأم، أي ما يقارب الـ 700 ألف جنيه سنويا.