أحلام توجه رسالة لـ نانسي عجرم

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، رسالة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها على موقع التغريدات الشهير "تويتر".وكتبت أحلام الشامسي عبر حسابها: "نانسي بحبك وبنتظرك في اللايف ذا فويس كيدز يا غالية يا نجمتنا المشعة"، وردت الفنانة اللبنانية قائلة: "وأنا بحبك واشتقتلك كتير".وكانت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قد وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين السجن 15 عامًا و20 عامًا، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يُعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.