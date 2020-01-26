رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

600 ألف مبيعات «هيئة الكتاب».. و«شخصية مصر» الأكثر مبيعًا

الأحد 26/يناير/2020 - 03:10 م
هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي
جمال عاشور
طباعة
قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنَّ مبيعات جناح الهيئة في المعرض تخطت 600 ألف جنيه منذ الافتتاح، مؤكدًا أن المبيعات في زيادة مستمرة.

وأضاف «علي»، لـ«الدستور»، أنَّ الهيئة تجلب جميع الكتب التي تنفد بالجناج من المطابع أولًا بأول، ومن أبرزها كتاب «شخصية مصر» للدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض، والذي تخطت مبيعاته حتى الآن 3 آلاف نسخة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صور توافد كبير على معرض الكتاب الدولي 2020 صباحا

مصطفى شعبان: فخور باختيار جمال حمدان شخصية معرض 2020

100 ألف جنيه مبيعات «قصور الثقافة» فى أول أيام معرض الكتاب

نفاد طبعة أخرى من «شخصية مصر» لجمال حمدان بمعرض الكتاب

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

«تشريعية البرلمان» ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 7 درجات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مرتدية «شبشب وبيجامة».. طرد سما المصرى من معرض الكتاب (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

مرتدية «شبشب وبيجامة».. طرد سما المصرى من معرض الكتاب (صور)

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

إعلان أحادي.. إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية للمرة الأولى

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» فى كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الشرطة غدًا

الثقافة السينمائية تعرض 3 أفلام من كلاسيكيات «التسجيلية».. الأربعاء

مناقشة «بيتنا في أزمير» و«مقاومة» بمكتبة القاهرة الكبرى

عرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية.. الأربعاء