600 ألف مبيعات «هيئة الكتاب».. و«شخصية مصر» الأكثر مبيعًا

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنَّ مبيعات جناح الهيئة في المعرض تخطت 600 ألف جنيه منذ الافتتاح، مؤكدًا أن المبيعات في زيادة مستمرة.وأضاف «علي»، لـ«الدستور»، أنَّ الهيئة تجلب جميع الكتب التي تنفد بالجناج من المطابع أولًا بأول، ومن أبرزها كتاب «شخصية مصر» للدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض، والذي تخطت مبيعاته حتى الآن 3 آلاف نسخة.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.