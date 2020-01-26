أسماء 14 مصابًا فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 14 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأحد، نتيجة وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وأخرى نقل بالطريق الصحراوي أمام مدخل قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق التحدي وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة بدر وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.والمصابون هم كل من: "بكر محمد الشحات" 35 سنة، " محمد مسعد طلبه " 30 سنة، " رضا عبد الغني محمد" 16 سنة، " أحمد صبري بسيوني" 28 سنة،" فتحي محمد عبدالواحد" 65 سنة، "عبد الستار عوض مطاوع" 65 سنة، "عاطف فتحى محمد" 43 سنة، "فوزى محمد الشحات" 42 سنة، "لطفى محمد عاطف" 20 سنة، "نورا محمد عبد الحميد" 27 سنة، "أسماء مهنا عبد المولى" 9 سنوات العامرية، "عبد الرحمن مهنا عبد المولى" 5 سنوات، "حمزة مهنا عبد المولى" سنتان، "أحمد خالد أحمد" 28 سنة، جارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.