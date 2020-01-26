استعدادات للدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعا بحضور الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد دورة مهرجان الإسماعيلية الدولي لهذا العام خلال الفترة من 8 إلى 14 من شهر أبريل المقبل، والذي يشارك به عدد كبير من الفنانين من مختلف دول العالم.جاء ذلك بحضور المستشار محمد حماد مستشار المركز، ووائل ممدوح مدير عام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة، ومحمد محمدين من المركز القومي للسينما، وابتسام فريد مدير إقليم القناة وسيناء الثقافي.وخلال اللقاء تم استعراض كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالاستعدادات لانعقاد دورة المهرجان لهذا العام ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات.وقد أكد محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء توفير كافة سبل الدعم اللازم للمهرجان حتى يخرج بالشكل الذي يليق باسم مصر، ومحافظة الإسماعيلية عالميا ودوليا.