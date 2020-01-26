الأنبا غبريال يترأس القداس الإلهي بمطرانية بني سويف

ترأس الأنبا غبريال، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف، صباح اليوم الأحد، صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم.وشارك نيافته صلوات القداس عدد من كهنة وشمامسة الكنيسة، وذلك في إطار حرصه على مشاركة أقباط الإيبارشية صلوات القداسات بشكل منتظم.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال شهر فبراير المقبل، لبدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.