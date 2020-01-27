«حماية المستهلك» تحذر من شراء السلع عبر الإنترنت

قالت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيس اتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك ومدير الجمعية الإعلامية لتنمية ولحماية المستهلك، إن التسوق الإلكتروني للمستهلكين من خلال التجارة الإلكترونية تحيطه مخاطرات للمستهلكين من جانب المسوقين للسلع وقد يقع فريسة سهلة الاصطياد من المستغلين وارتكاب نوعًا من الغش والتدليس وتحذر هذه الممارسات.وحذرت «الديب»، في تصريح لـ«الدستور»، من شراء السلع عبر الإنترنت دون التأكد منها، لافتة إلى أن بعض المسوقين للسلع من خلال الإنترنت يطرحون سلع بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، وبعد شراء المستهلك هذه السلع اكتشف أن هناك عيوب فنية وفي الصناعة وحاول إرجاعها ولكن فوجئ أن هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بالبيع قد أغلقوا هواتفهم ولم يصل في النهاية إلى عناوينهم.وطالبت الشراء من مصادر موثوق بها ومحلات تجارية مرخصة وسجل تجاري لها حتى يسهل محاسبتها.