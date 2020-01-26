الأنبا مكاريوس يترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديسة دميانة

صلى نيافة الأنبا مكاريوس قداس عيد عرس قانا الجليل بكنيسة القديسة دميانة، بقرية صادق قليني.وشاركه الصلاة القمص دوماديوس عبدالسيد، وكيل المطرانية، والقس انجيلوس نعيم كاهن الكنيسة، وحضر القس مينا كمال والقس تادرس سمير، كما قام بمعمودية 4 أطفال، وسط حضور كبير من أقباط الكنيسة.وعقب القداس الإلهي قام الأنبا مكاريوس بتفقد أسر من المرضى بالقرية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال شهر فبراير المقبل، لبدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.