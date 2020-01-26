أسرة نجيب محفوظ تسلم «الثقافة» 200 كتاب من مكتبة أديب نوبل

سلمت أم كلثوم نجيب محفوظ، ابنة أديب نوبل، 200 كتاب مترجم لأعمال والدها إلى وزارة الثقافة.وقالت "أم كلثوم" لـ"الدستور"، إن الكتب مترجمة للغتين الإنجليزية والفرنسية لروايات والدها كانت تحتفظ بها في مكتبته، على أن يتم وضع جزء منها في متحفه.يذكر أن متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحي الأزهر، افتتح في يوليو 2019، بحضور أم كلثوم نجيب محفوظ ابنة الكاتب العالمي الراحل وقيادات وزارة الثقافة والآثار، ومحافظ القاهرة، وعدد من سفراء دول الدنمارك وإنجلترا ونيوزلندا، والسعودية والكويت وألمانيا وتشيلي وصربيا وغيرهم.وتم اختيار "تكية أبو الدهب" الأثرية لتكون متحفا للأديب الراحل، نظرا لقربها من المنزل الذى ولد به نجيب محفوظ بحى الجمالية بالقاهرة، وكونها تتوسط عالم القاهرة التاريخية الذي استوحى منه محفوظ الأمكان الروائية لأغلب رواياته.