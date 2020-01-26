انهيار منزل وإصابة سيدة في سوهاج

وقع انهيار منزل مكوّن من طابق واحد، منذ قليل، بقرية عرب بني واصل في ساقلتة بمحافظة سوهاج، دون خسائر بشرية، وأصيبت ربة منزل بحالة اختناق، وجارٍ حصر التلفيات.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بسوهاج، تحت إشراف العقيد حسام المصري مدير الإدارة بسوهاج، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار المنزل، وأصيبت "رابحة.أ.هـ"، 45 عامًا، بحالة اختناق، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى الفور انتقل رجال الحماية لمكان الواقعة.بالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من طابق واحد، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.