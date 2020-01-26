عبدالعال يطالب باتخاذ إجراءات لحل مشكلة التحصيل الضريبى

دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة التحصيل الضريبي، والمنازعات الضريبية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وتابع "عبدالعال" قائلا: "القليل في الكثير يجمع قاعدة اقتصادية، الضرائب مشكلة من المشاكل التي لا ينكرها أحد، بل تعتبر دائما أحد معوقات الاستثمار، والمشكلة ليست في حجم الضريبة، ولكن في طريقة تحصيل هذه الضريبة".وأوضح: "دائمًا وأبدًا في كل الأنظمة الضريبية في العالم يُنظر إلى دافع الضريبة باعتباره شخصًا مقدرًا ومساهمًا في الخزينة العامة، للأسف هنا لا، والسبب فى الموظفين مثلما قال النائب أحمد السجيني، قد يكون هناك تحديث للمنظومة، لكن في التنفيذ نجد موظفين غير مدربين، وللأسف البعض فيهم يتصرف بشكل يدفع البعض للتهرب من الضرائب".وأشار "عبدالعال" إلى أن تحصيل المتحصلات الضريبية المتأخرة أفضل من الدخول في الخصومة لمدة سنوات، قائلا: "مثلا 50 أخدها 25 مش مشكلة، هي مش هتيجي أصلا، لأن كل المنازعات الضريبية تنتهي إلى لا شيء".