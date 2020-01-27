التموين: نتوقع مشاركة ٣ آلاف محل تجارى فى الأوكازيون الشتوى

توقع أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، زيادة عدد المشاركين بالأوكازيون الشتوي من المحال التجارية ليصل إلى ٣ آلاف محل تجاري.وقال في تصريح خاص لـ الدستور أن، الأوكازيون الشتوي يتكرر سنويًا لطرح المنتجات والسلع بأسعار مخفضة، مضيفا أن كل محل تجاري له حرية الاختيار في التخفيضات والخصومات حسب رغبته ليتم تدوينها على السلع أو على المحل بشرط أن تكون باللغة العربية أو باللغتين إحداها تكون باللغة العربية.وأضاف أن، هناك مرور علي المحال التجارية للتأكد من الأسعار المخفضة والحصول على التراخيص والتأكد من وجود فواتير وجودة المنتجات، مشددًا على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين.وأضاف أن، نسبة المشاركين في الأوكازيون ستكون ٩٠٪ من القطاع الخاص و١٠٪ من القطاع العام والتعاوني والاستثماري.