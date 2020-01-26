«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

قام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بتنفيذ خامس الرحلات الترفيهية لعدد من أسر الشهداء والمصابين، صباح اليوم الأحد، بالمتحف المصري بالتحرير، ومتحف "جاير أندرسون".يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم، خاصة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية لأسر الشهداء والمصابين، وأطلق المجلس القومي البرنامج الترفيهي والتثقيفي "اعرف بلدك" شتاء 2020، والممتد خلال الفترة من 13 يناير حتى 13 فبراير المقبل.وتم عقد ورش عمل فنية للأطفال بإحدى قاعات المتحف، وزيارة القاعات والأجنحة الأثرية المختلفة، ويأتي إطلاق البرنامج الترفيهي والتثقيفي تزامنا مع إجازة نصف العام الدراسي حتى يتمكن أبناء الشهداء والمصابين من المشاركة والاستمتاع بالرحلات.