«لص بغداد» يواصل نجاحه فى شباك التذاكر

يواصل فيلم "لص بغداد" الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام، نجاحه في شباك التذاكر، محققًا إيرادات وصلت إلى 1،608،013 جنيهً، وذلك مساء أمس السبت فقط.وتدور أحداث الفيلم، في إطار "أكشن" يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، واختارت شركة سينرجي فيلمز- المنتجة للفيلم- تقديم نوعية جديدة من الأفلام التي تمزج بين الأكشن والكوميديا في نفس الوقت، مع تقديم مشاهد الأكشن بشكل جديد على السينما المصرية، وظهر ذلك في المشاهد التي تم تصويرها تحت الماء، وأيضًا مشهد القفز من الطائرة الذي نفذه محمد إمام وأمينة خليل.فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبدالله، أحمد رزق والذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.