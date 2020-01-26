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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صناعة البرلمان» تطالب بإلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا

الأحد 26/يناير/2020 - 02:13 م
البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أوضح المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك تقصيرًا واضحًا من وزارة التجارة والصناعة في ملف استيراد الخشب الحبيبي من تركيا، رغم وجود مصانع مصرية له.

لفت إلى أن اللجنة طالبت من قبل بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا؛ لأنها أضرت بالصناعة المصرية، فضلا عن عزوف من المستهلك المصري عن المنتجات التركية؛ نتيجة المواقف العدائية المُتصاعدة من جانب الدولة التركية تجاه الدولة المصرية.

وأوضح قائلا: "هناك حالة واضحة لقتل المنتج المصري، وتشريد العمالة المصرية، هناك خطوات يجب اتباعها من خلال منظمة التجارة العالمية، وفرض حالة إغراق على المنتجات التركية".

ومن ناحيته قال النائب محمد الغول، مُقدم طلب الإحاطة، إن عشرات الملايين من الجنيهات على وشك الإهدار نتيجة تراكم كميات كبيرة من الأخشاب مُكدسة بالمخازن والممرات داخل مصنع الخشب الحبيبي "الفايبر بورد" بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، الذي يُعد الأكبر من نوعه في إنتاج أخشاب "فايبر بورد" في مصر والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن المصنع بات مُهددا بالإغلاق والتوقف عن العمل وتشريد آلاف العمال، وذلك نتيجة عدم قدرة إدارة المصنع على تسويق منتجاتها في السوق المحلية، التي أغرقتها المنتجات الصينية والتركية المستوردة، وإقبال التجار عليها بشكل لافت للنظر لانخفاض ثمنها قليلا عن الأخشاب التي يُنتجها المصنع المصري.

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