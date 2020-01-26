انطلاقة برنامج «4 ستات» على إذاعة الشرق الأوسط

بدأ برنامج "4 ستات" أولى حلقاته على إذاعة "الشرق الأوسط"، متناولًا كل ما يتعلق بالمرأة وحياتها، كما يناقش موضوعات تخص الراجل بشكل فكاهي جذاب.ويذاع البرنامج في السادسة مساء الأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه: عزة جودة، داليا الخطيب، بريدس سعد، وعزة زيان، ومن إعداد شيرين فتحي، وإخراج علي مصيلحي.وقالت إحدى مقدمات البرنامج، الخبيرة السياحية داليا الخطيب، إن البرنامج يتناول كل ما يشغل المرأة وسيكون رسالة إيجابية تضفي البسمة على المستمعين، كما أنه لن يتحدث فقط عن حقوق المرأة، بل سيعرض الكفاح والنماذج الإيجابية لها ودورها المهم في المجتمع، بالإضافة إلى موضوعات للرجل في إطار كوميدي.وأضافت الخطيب أن الحلقة الأولى من برنامج "4 ستات" طرحت سؤالًا لماذا لا تفصح النساء عن عمرها؟، وشاركتهن بموضوع الحلقة عبر المداخلات الهاتفية الفنانة وفاء عامر وريم الباردوي وبدرية طلبة.