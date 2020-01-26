التحالف العربي يستهدف مواقع الحوثيين باليمن

شنت طائرات التحالف العربي، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على مواقع وتحصينات الحوثيين.وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، نقلا عن مصادر عسكرية يمنية قولها، إن الغارات استهدفت مواقع للحوثيين في محافظتي صنعاء والجوف.وأضافت أن طائرات التحالف العربي كثفت من استهدافها مواقع وتحركات الحوثيين في مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف، ومنطقة "نهم" شرقي العاصمة (صنعاء).وأكدت المصادر سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير أسلحة وعربات قتالية لهم.وكان العشرات من عناصر الحوثيين قد سقطوا بين قتيل وجريح، من بينهم قيادات ميدانية، خلال القتال في جبهتي: نهم والجوف.