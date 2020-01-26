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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عبد العال» يحيل عددًا من مشروعات القوانين للمناقشة

الأحد 26/يناير/2020 - 01:57 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب إلى اللجان النوعية المختصة، حيث أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد السويدي وأكثر من 60 نائبا، أي ما يعني عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري والمعدل برقم 75 لسنة 2017 إلي لجنتي الشئون الاقتصادية والصناعة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من محمد وهب الله وأكثر من 60 نائبا، أي ما يعني عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات والمعاشات، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد شعبان وأكثر من 60 نائبا آخرين، أي ما يعني عشر أعضاء المجلس بشأن القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الجوهري وأكثر من 60 نائبا أي عشر أعضاء المجلس بشأن قانون الخدمة المدنية أحال تلك المشروعات إلى لجنة القوي العاملة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة وأكثر من 60 نائبا، ما يعني عشر أعضاء المجلس بشأن الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائبا، ما يعني عشر أعضاء المجلس بشأن اقتناء الحيوانات الشرسة والعاقرة والزواحف إلى لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة إلى لجان الزراعة والشئون الاقتصادية والشئون الدستورية كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر وأكثر من 60 نائبا آخرين ما يعني عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة إلى لجنتي الشباب والرياضة والشئون الدستورية.

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