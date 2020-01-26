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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القباج: «نامول» أول دار من نوعها فى مصر.. ونهدف لحماية المرأة وذوى الهمم

الأحد 26/يناير/2020 - 01:56 م
القباج
القباج
صلاح حسنى
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دار "نامول" لاستضافة ضحايا الاتجار في البشر هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة قريبا عقب انتهاء تجهيزها بالتعاون مع الشركاء المختلفين، مشيرة إلى أن الدار تهدف لحماية النساء من كل أشكال العنف بالتعاون مع وزارات الصحة والخارجية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة في إطار شراكة حقيقية تميز الجهود الحكومية والمجتمع المدني والتي تعد أبرز مميزات الحكومة الحالية.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة أطلقت مشروعا للجودة والضمان بالمؤسسات التابعة لها بجانب خطة تطوير البنية التحتية وميكنة البيانات، مشيرة إلى أن القليوبية ستشهد زيادة في خدمات ذوي الإعاقة، والتي كانت تعاني المحافظة من قلتها في الفترة الحالية، حيث سيتم تزويد المحافظة بعدد كبير من الخدمات لخدمة هذه الفئة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش زيارتها محافظة القليوبية، يرافقها اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية لمتابعة المؤسسات الاجتماعية ومدى فاعليتها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب متابعة مكاتب الخدمات والأفرع التي تم افتتاحها مؤخرا، وذلك للتأكيد على أن خدمة الجماهير هى ما تستهدفه الوزارة وجميع المديريات التابعة لها بكل المحافظات.

وقالت الوزيرة إن ما شهدته خلال تفقد مجمع خدمات المرأة بالعاصمة بنها، التابع لمديرية التضامن الاجتماعي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، مشيرة إلى أن أهم ما يميز المجمع هو تنمية موارده ذاتيا، من خلال الأنشطة التي يقدمها بأسعار رمزية داعية مؤسسات المجتمع المدني بالمساهمة في تنمية الموارد حتي تتحقق خدمات تليق بالمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن مجمع خدمات المرأة بالقليوبية يقدم خدمات لضحايا العنف والمغتربين وأنشطة رياضية وورش عمل وهو يمثل فخرا للمحافظة والوزارة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه خلال جولتها بدار رعاية الأيتام "مؤسسة البنين" كلفت القائمين على الدار بتحسين جودة الخدمة للأيتام المقيمين بالدار من فاقدي الرعاية لتسهيل العمل والتدريب.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى لتحسين كل الخدمات التي تقدمها الوزارة على كل المستويات، خاصة في مجال المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال جولة الوزيرة قطع أحد الأشخاص الزيارة شاكيا تعنت المديرية في وقف معاشه، رغم أنه من مرضى الأورام، مؤكدًا أن الموظفين قالوا له إن مشكلته تستدعي تدخل الوزير لحلها فودعته الوزيرة على الفور بحل المشكلة قبل إنهاء الزيارة وكلفت المسئولين بالتدخل لحلها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما وعدت الوزيرة بتركيب أسانسير بمجمع خدمات المراة ببنها بعد شكوى المترددات على المجمع بعدم وجود أسانسير لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من خدمات المجمع في الإقامة والدورات المختلفة للحاسب الألي والتنمية مما يمثل عبئا عليهم لصعوبة الصعود للأدوار العليا بالمجمع.

واطمأنت الوزيرة، خلال جولتها بالمجمع، على الخدمات المقدمة وطالبت بتحسينها، حيث تفقدت غرفة إقامة المغتربات وغرف الإقامة الفندقية ومركز الحاسب الآلي وكلفت المسئولين بحصر كل الخدمات والتجهيزات اللازمة لتحسين الخدمة.

وشددت الوزيرة على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتابعت مكاتب الخدمات والفروع التي تم افتتاحها مؤخرًا، وذلك للتأكيد على أن خدمة الجماهير هو ما تستهدفه الوزارة وجميع المديريات التابعة لها بكل المحافظات.

وخلال الزيارة أجرت الوزيرة جولة تفقدية لدار "نامول" للملاحظة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، والتي من المقرر تحويلها لأول دار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع مشروع مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الخارجية والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وتفقدت الوزيرة الدار والتجهيزات التي تجري فيها، تمهيدا لدخولها الخدمة عقب انتهاء كل التجهيزات، حيث طالبت الوزير بتعديل الحمامات الخاصة بالدار وإنهاء كل التجهيزات التي لم تكتمل في إطار التوجيهات الرئاسية بإطلاق المشروع في القليوبية وعدة محافظات مشيرة إلى أنه مخصص لهذا المشروع 2 مليون جنيه لتجهيز الدار من عدة جهات.

وتضمنت الجولة مراجعة الوزيرة الحالة الفنية داخل "دار نامول" تمهيدا لاستخدامها كدار مأوى لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والفتيات، باعتباره نشاطا مستحدثًا بوزارة التضامن، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحماية المرأة من أشكال العنف كافة، وأي انتهاكات والتوجهات السياسية في هذا الشأن.

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