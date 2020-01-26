إيقاف ترخيص «التوكتوك» بالغربية وحظر سيره بالمدن

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية قرارًا بشأن تنظيم سير "التوكتوك" على مستوى المحافظة، يتضمن العديد من الإجراءات التي تستهدف محاربة السير العشوائي، والتي تتمثل في إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لأي مركبة، وحظر سيره في شوارع المدن التي يزيد عرضها على 6 وشدد على حظر سيره في الطرق السريعة والطرق الرئيسية بين المدن.وشدد على إلغاء ترخيص أي "توكتوك" إذا ضبط يسير دون لوحات الترخيص، ويحجز "التوكتوك" لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ولا يعاد ترخيصه قبل مرور ستة أشهر.وأضاف أنه سيتم مصادرة مركبات "التوكتوك" إذا خالفت خطوط السير المذكورة في البندين رقمي 3 و2 من القرار لمدة شهر وغرامة 2000 جنيه، وعند تكرار المخالفة تكون المصادرة لمدة 3 أشهر وغرامة 3000 جنيه وفي حالة التكرار لمرة ثالثة يصادر لمدة 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه.