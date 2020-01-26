رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف ترخيص «التوكتوك» بالغربية وحظر سيره بالمدن

الأحد 26/يناير/2020 - 01:56 م
التوكتوك
التوكتوك
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية قرارًا بشأن تنظيم سير "التوكتوك" على مستوى المحافظة، يتضمن العديد من الإجراءات التي تستهدف محاربة السير العشوائي، والتي تتمثل في إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لأي مركبة، وحظر سيره في شوارع المدن التي يزيد عرضها على 6 وشدد على حظر سيره في الطرق السريعة والطرق الرئيسية بين المدن.

وشدد على إلغاء ترخيص أي "توكتوك" إذا ضبط يسير دون لوحات الترخيص، ويحجز "التوكتوك" لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ولا يعاد ترخيصه قبل مرور ستة أشهر.

وأضاف أنه سيتم مصادرة مركبات "التوكتوك" إذا خالفت خطوط السير المذكورة في البندين رقمي 3 و2 من القرار لمدة شهر وغرامة 2000 جنيه، وعند تكرار المخالفة تكون المصادرة لمدة 3 أشهر وغرامة 3000 جنيه وفي حالة التكرار لمرة ثالثة يصادر لمدة 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

طقس الإثنين شديد البرودة.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

منذ حوالي 6 ساعات

الصين تعلن التوصل لدواء لعلاج «كورونا»

منذ حوالي 3 ساعات

«تشريعية البرلمان» ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

مرتدية «شبشب وبيجامة».. طرد سما المصرى من معرض الكتاب (صور)

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

إعلان أحادي.. إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية للمرة الأولى

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» فى كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الشرطة غدًا

الثقافة السينمائية تعرض 3 أفلام من كلاسيكيات «التسجيلية».. الأربعاء

مناقشة «بيتنا في أزمير» و«مقاومة» بمكتبة القاهرة الكبرى

عرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية.. الأربعاء