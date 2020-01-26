الإحصاء: 42.8% تراجعًا فى عدد قصور الثقافة خلال 3 سنوات

شهدت السنوات القليلة الماضية تراجعًا في عدد القصور وبيوت الثقافة وعدد العاملين بها، بنسبة جاوزت الـ40%، إذ سجل عدد قصور وبيوت الثقافة انخفاضات متتالية من 588 في عام 2015، لـ594 في عام 2016، وصولًا لـ336 بنهاية عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 42.8%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأظهر تقرير الإحصاء، أن عدد العاملين بقصور وبيوت الثقافة سجلت هي الأخرى تراجعًا إلى حدود 8340 عاملا بنهاية عام 2017، مقابل 14.570 ألف عامل في عامي 2015 و2016.ورغم التراجع في أعداد القصور الثقافية، إلا أن الأنشطة الثقافية والترويجية بها تطورت بشكل إيجابي، حيث ارتفع عدد المحاضرات والندوات إلى 12.491 ألف ندوة بنهاية عام 2017، مقارنة بـ9764 ندوة عام 2016، و8720 ندوة عام 2015، كما ارتفع عدد حفلات الفنون الشعبية ومعارض الفنون والحرف من 6568 لـ7786 معرضا، بينما سجل عدد الحفلات المسرحية والموسيقية والسينمائية من 4018 حفلة لـ3429 حفلة.