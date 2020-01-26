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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال مهنئًا الشرطة: «قدمتم أرواحكم فداءً لتراب مصر»

الأحد 26/يناير/2020 - 01:52 م
عبدالعال
عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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هنأ رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 68.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، بمناسبة عيد الشرطة: يطيب لي بعد أن احتفلنا أمس، بذكرى شهداء رجال الشرطة البواسل في الخامس والعشرين من ينايــر، أن أتقــــدم باسمي واسمكم، للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والسيد اللواء وزير الداخلية، ولهيئة الشرطة، بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية، ذكرى شهداء الواجب من رجـــــــال الشرطـــــة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الزكية حماية لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم فى سبيل تأمين الجبهة الداخلية، خاصة ضد من يريدون تغييب العقل، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن، ويحمون الوحدة الوطنية.

وتابع عبدالعال: "كما نتقدم أيضا بخالص التهنئة القلبية لجموع الشعب المصري، قيادة وشعبا، باحتفال مصر في اليوم ذاته بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي قادها شباب أطهار، وصححت مسارها الملايين التي خرجت في الثلاثين من يونيو بمساندة جيش الشعب وشرطته الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة، لتستكمل مصر بقيادتكم بناء دولة عصرية، عصية على الانقسام، الشعب فيها هو السيد، فتحية لشهداء الواجب، وأسكنهم الله فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، ورعاكم الله ورجال الشرطة البواسل، وأيدهم بنصر من عنده".

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