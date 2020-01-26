البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بعد الموافقة على القانون: يطيب لي بعد أن احتفلنا بعيد الشرطة بالأمس، أن أتقدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بهذه الذكرى الطيبة الذين قدموا أرواحهم الطيبة من أجل مصر، والذين يتواصل عطاؤهم لبلدنا العظيمة.واستكمل: أتقدم بالتهنئة لشعب مصر بذكرى ثورة 25 يناير تلك الثورة التي قادها شباب عظيم، لمساندة جيش وشرطة ومباركة من الأزهر والكنيسة.وجاء مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية، بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التى يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض، وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة، وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.