«كتلة وطن»: لا صحة لتعيين «الأسدي» رئيسًا لوزراء العراق

نفى عضو مجلس النواب العراقي عن "كتلة وطن " هشام السهيل، صحة ما تردد عن تسمية الفريق الركن عبد الغني الأسدي رئيسا للوزراء في العراق.وقال السهيل -في تصريحات للوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد، إن تسمية مرشح رئيس الوزراء لازالت مستمرة، ووصلت مراحلها النهائية، مشيرا إلى أنها ستكون بتوافق وطني، ووفق المطالب المشروعة للمتظاهرين، للانتقال الى مرحلة الاستعداد للانتخابات المبكرة.وأعرب عن أمله أن يتم حسم الأمر "قريبا جدا".