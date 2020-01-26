وزيرة التضامن تتفقد مجمع خدمات المرأة المتكامل فى بنها

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها، ضمن جولتها الحالية بمحافظة القليوبية.ويحتوي المجمع على عدد كبير من الخدمات المقدمة للمرأة بالمحافظة، وهي مركز لاستضافة المرأة والمزود بأماكن للإقامة والإعاشة، ومطعم للمأكولات، وفندق للإقامة، وغرف لإقامة المغتربات، وصالة للألعاب الرياضية للسيدات فقط، ومطبخ مزود بأحدث المعدات والأدوات لإقامة العزومات والمأكولات وتجهيز وجبات نصف مطهية، ومغسلة وكي ملابس، ومعمل للحاسب الآلي، وعدة قاعات لإقامة الندوات والمؤتمرات.ويعد مركز استضافة وتوجيه المرأة ببنها ضمن ٨ مراكز لاستضافة المرأة في ٨ محافظات على مستوى الجمهورية، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والفيوم والمنيا وبني سويف.