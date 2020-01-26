محمد عزمي ضيف «شارع شريف» على «الحياة».. غدا

يحل الفنان الشاب محمد عزمي، ضيفا على الإعلامي شريف مدكور، غدا، في حلقة خاصة من برنامج "شارع شريف" على قناة الحياة.ويتحدث محمد عزمي، خلال الحلقة عن مشواره منذ لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في أحد مؤتمرات الشباب، كما يكشف كيف دخل الوسط الفني وكيف تغلب على العديد من الصعوبات ليثبت أن ذوي القدرات الخاصة على كفاءة عالية في كل المجالات.وشارك محمد عزمي، في موسم رمضان الماضي في مسلسل "قمر هادي" أمام النجم هاني سلامة، والمسلسل من بطولة يسرا اللوزي وداليا مصطفى وهادي الجيار وحمزة العيلي، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.