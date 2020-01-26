وزيرا البترول والرياضة يفتتحان أول محطة وقود متكاملة في بورسعيد





حيث تمت إقامتها في محافظة بورسعيد كاستثمار مصري إيطالي مشترك بين قطاع البترول ممثلاً في شركة غازتك، وشركة إيني الإيطالية، حيث تعد المحطة الجديدة أول استثمار من نوعه للشركة الإيطالية في مصر في مجال إقامة محطات تموين السيارات بالوقود، والتي تحمل العلامة التجارية للشركة لأول مرة. افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أول محطة متكاملة في مصر لتقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل والشحن الكهربائي للسيارات.حيث تمت إقامتها في محافظة بورسعيد كاستثمار مصري إيطالي مشترك بين قطاع البترول ممثلاً في شركة غازتك، وشركة إيني الإيطالية، حيث تعد المحطة الجديدة أول استثمار من نوعه للشركة الإيطالية في مصر في مجال إقامة محطات تموين السيارات بالوقود، والتي تحمل العلامة التجارية للشركة لأول مرة.

حضر الافتتاح كل من رؤساء هيئة البترول وإيجاس وغازتك وبتروبل وبتروجت ومصر للبترول وغاز مصر وتاون جاس ومهارات الزيت والغاز، وجيوسيبي ريتشي، كبير مسئولي التكرير والتسويق بشركة إيني الإيطالية، وعدد آخر من قيادات الشركة الإيطالية، ولفيف من قيادات قطاع البترول ومحافظة بورسعيد.





وأضاف أن هذه المشروعات تعد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في نشر محطات التموين بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية كوقود للسيارات، وأن إقامة المحطات المتكاملة تخدم أهداف استراتيجية وزارة البترول في زيادة عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، وتحقيق طفرة في هذا النشاط، كما يخدم أهداف الدولة وخططها الطموحة في هذا المجال.



كما أكد الوزير أن دخول شركة إيني الإيطالية في مجال إقامة وتشغيل محطات تموين السيارات لأول مرة، والتوسع في أنشطتها في مجال تسويق الوقود يعد إضافة نوعية لهذا النشاط في مصر، في ظل قدرة الشركة على التعاون مع قطاع البترول، لتقديم خدمات متميزة بأساليب متطورة وتكنولوجيات جديدة وتحقيق كفاءة عالية في إدارة هذا النشاط، لافتًا إلى أن اهتمام شركة إيني العملاقة التي تعد أكبر شركاء مصر في مجال البحث والاستكشاف بإضافة أنشطة جديدة إلى محفظتها الاستثمارية في مصر، وتنويعها له دلالة مهمة على تنوع وجاذبية الفرص الاستثمارية في صناعة البترول والغاز المصرية بمختلف مجالاتها، بما يشجع الشركات العالمية الكبرى على تعزيز وزيادة استثماراتها في الاقتصاد المصري.

وعقب الافتتاح أكد المهندس طارق الملا، أن مشروعات إنشاء المحطات المتكاملة لتموين السيارات تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توفير الوقود، وإتاحة بدائل اقتصادية متنوعة للتيسير عليهم.وأضاف أن هذه المشروعات تعد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في نشر محطات التموين بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية كوقود للسيارات، وأن إقامة المحطات المتكاملة تخدم أهداف استراتيجية وزارة البترول في زيادة عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، وتحقيق طفرة في هذا النشاط، كما يخدم أهداف الدولة وخططها الطموحة في هذا المجال.كما أكد الوزير أن دخول شركة إيني الإيطالية في مجال إقامة وتشغيل محطات تموين السيارات لأول مرة، والتوسع في أنشطتها في مجال تسويق الوقود يعد إضافة نوعية لهذا النشاط في مصر، في ظل قدرة الشركة على التعاون مع قطاع البترول، لتقديم خدمات متميزة بأساليب متطورة وتكنولوجيات جديدة وتحقيق كفاءة عالية في إدارة هذا النشاط، لافتًا إلى أن اهتمام شركة إيني العملاقة التي تعد أكبر شركاء مصر في مجال البحث والاستكشاف بإضافة أنشطة جديدة إلى محفظتها الاستثمارية في مصر، وتنويعها له دلالة مهمة على تنوع وجاذبية الفرص الاستثمارية في صناعة البترول والغاز المصرية بمختلف مجالاتها، بما يشجع الشركات العالمية الكبرى على تعزيز وزيادة استثماراتها في الاقتصاد المصري.





وعن قدرات المحطة وإمكانياتها أوضح أن تسهيلات التموين بالغاز تبلغ طاقتها 900 متر مكعب ساعة لتموين 1000 سيارة بالغاز الطبيعى يوميًا، ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية بإجمالى قدرة سنوية 150.5 ميجاوات ساعة، وتعد أول محطة متكاملة في مصر والشرق الأوسط تتم إقامتها وفقا للتصميم المتطور الجديد، الذي يتميز بوضع تسهيلات الغاز أعلى مظلة التموين، وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات لاستغلالها في أنشطة مختلفة، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز، ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى زيادة معدلات الأمان. وتفقد الوزير ومرافقوه التسهيلات والخدمات المقامة بالمحطة الجديدة، التي يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، حيث استمع إلى شرح من المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، الذي أوضح أن المحطة المتكاملة الجديدة التي أقيمت بتكلفة 30 مليون جنيه تجمع، لأول مرة، بين تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل.وعن قدرات المحطة وإمكانياتها أوضح أن تسهيلات التموين بالغاز تبلغ طاقتها 900 متر مكعب ساعة لتموين 1000 سيارة بالغاز الطبيعى يوميًا، ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية بإجمالى قدرة سنوية 150.5 ميجاوات ساعة، وتعد أول محطة متكاملة في مصر والشرق الأوسط تتم إقامتها وفقا للتصميم المتطور الجديد، الذي يتميز بوضع تسهيلات الغاز أعلى مظلة التموين، وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات لاستغلالها في أنشطة مختلفة، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز، ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى زيادة معدلات الأمان.





ولفت إلى أنه من المستهدف تنفيذ خطة بواسطة الشركة للتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز بمحافظات القناة خلال الثلاث سنوات القادمة "2020 – 2022"، ضمن المشروع القومي لتحويل السيارات الأجرة العاملة بالبنزين، وإحلال مركبات الميكروباص العاملة بالسولار للعمل بالوقود الثنائي "غاز طبيعى – بنزين"، حيث من المستهدف إنشاء عدد 10 محطات تموين جديدة بالغاز الطبيعى بمختلف محافظات منطقة القناة تتبع شركة غازتك.



من جانبه أكد محافظ بورسعيد أن قطاع البترول يوفر خدمات متميزة للمواطنين بالمحافظة في مجال توزيع الوقود واستخداماته، وأن المحطة الجديدة التي تم افتتاحها نموذج متميز لذلك، وهو ما يدفع المحافظة إلى توفير أراض جديدة لقطاع البترول للتوسع في إقامة تلك النوعية من المحطات والخدمات المتميزة، وسرعة إنهاء الإجراءات والتصاريح، وتذليل التحديات. وأشار إلى أن المحطة توفر للجمهور مختلف أنواع البنزين 80 و92 و95 والسولار، وتستخدم نظام ATG لمراقبة مخزون المنتجات البترولية بأنواعها.ولفت إلى أنه من المستهدف تنفيذ خطة بواسطة الشركة للتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز بمحافظات القناة خلال الثلاث سنوات القادمة "2020 – 2022"، ضمن المشروع القومي لتحويل السيارات الأجرة العاملة بالبنزين، وإحلال مركبات الميكروباص العاملة بالسولار للعمل بالوقود الثنائي "غاز طبيعى – بنزين"، حيث من المستهدف إنشاء عدد 10 محطات تموين جديدة بالغاز الطبيعى بمختلف محافظات منطقة القناة تتبع شركة غازتك.من جانبه أكد محافظ بورسعيد أن قطاع البترول يوفر خدمات متميزة للمواطنين بالمحافظة في مجال توزيع الوقود واستخداماته، وأن المحطة الجديدة التي تم افتتاحها نموذج متميز لذلك، وهو ما يدفع المحافظة إلى توفير أراض جديدة لقطاع البترول للتوسع في إقامة تلك النوعية من المحطات والخدمات المتميزة، وسرعة إنهاء الإجراءات والتصاريح، وتذليل التحديات.