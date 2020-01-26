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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة قطر تواصل النزيف بختام التعاملات

الأحد 26/يناير/2020 - 01:29 م
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
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دفعت التراجعات الواضحة لأسهم 6 قطاعات مؤشرات بورصة قطر، نحو الهبوط لدى ختام معاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.4% خاسرة 42.74 نقطة، لتغلق عند مستوى 10581.32 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات، على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 54.4 مليون سهم بقيمة 112 مليون ريال قطري عبر تنفيذ 2609 صفقات، وارتفع 15 سهما، وانخفض 26 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاعا الصناعات بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاعا الاتصالات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31%، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.69%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية، أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2020، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كما أعلن بنك الدوحة، عن تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث سينعقد بتاريخ 2 فبراير، بدلا من 26 يناير، بهدف مناقشة وإقرار مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2019، إضافة إلى مناقشة مقترح توزيع الأرباح.

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