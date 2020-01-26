تراجع مؤشرات بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، لدى ختام أولى تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بنسبة 0.26% خاسرا 4.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1649.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعي البنوك التجارية والخدمات، حيث جرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 294.3 ألف دينار.وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 9.52%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.96%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.45%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%.كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.45%.وفى سياق آخر أعلنت شركة عقارات السيف، عن عقد اجتماع مجلس إدارتها يوم الأحد الموافق 16 فبراير، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث سيتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.