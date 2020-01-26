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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مخرج مسلسل «طاقة حب» يرفع شعار «فركش»

الأحد 26/يناير/2020 - 01:21 م
مسلسل طاقة حب
مسلسل طاقة حب
منار إبراهيم
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انتهى فريق عمل "طاقة حب" من تصوير كافة مشاهد العمل، مساء أمس السبت، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال مصدر داخل فريق العمل، لـ"الدستور"، إن المخرج أحمد يسري رفع شعار فركش أمس، في فيلا هشام سعيد بمدينة الشيخ زايد، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ينطلق عرضه خلال الشهر المقبل عبر منصة viu.

المسلسل تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يتضمن ثلاثة خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.

"طاقة حب" من نوعية المسلسلات ذات الحلقات الطويلة التي تصل إلى 60 حلقة، ويناقش في أحداثه قضية الاختيار من جانب اجتماعي رومانسي، ومدى قدرة كل شخص على الاختيار في الحياة.

"طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك في بطولته سامح الصريطي، أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وأحمد صفوت، ومن إخراج أحمد يسري.

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