سفير بريطانيا: التعاون مع مصر فى قطاع التعليم أهم أولوياتنا

قال السير جيفري آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة، إن التعاون بين مصر وبريطانيا في قطاع التعليم من أهم أولوياتنا، وكل عام نحتفل بشراكتنا المتميزة من خلال الطلاب والأساتذة المستفيدين من المنح البريطانية، مشددًا على أن كلاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني، لديهما اهتمام مشترك بشأن التنمية المستدامة بين بريطانيا ومصر.وأضاف آدامز، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الدكتور مجدي يعقوب هو مثال رائع لطبيب مصري موهوب في المملكة المتحدة، ويعمل في مصر وبريطانيا وكلا البلدين استفادوا منه.وأكد أن زيادة الاستثمار في إفريقيا أولوية هامة لنا، لافتا إلى أنه في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية حضر عدد من الوفود رفيع المستوى، وما يقرب من 2000 من رجال الأعمال ورؤساء الدول لتعزيز الاستثمار في إفريقيا، لكونها قارة واعدة اقتصادية، ولندن تعلم ذلك جيدًا.