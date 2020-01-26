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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: لا إصابات مؤكدة بـ«كورونا»

الأحد 26/يناير/2020 - 01:18 م
بريتي باتيل
بريتي باتيل
أ ش أ
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قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن بلادها تدرس جميع الخيارات لمساعدة البريطانيين الذين يتواجدون في الصين في الوقت الراهن، وذلك في أعقاب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت باتيل، في تصريحات خاصة أدلت بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد، أنه لا توجد حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في بريطانيا، في الوقت الحاضر.

وفي سياق متصل، يواصل مسئولو الصحة تعقب حوالي ألفي شخص سافروا مؤخرا إلى بريطانيا، قادمين من مدينة "ووهان" الصينية التي تفشى بها الفيروس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس"، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".

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