«القباج» تتفقد أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في القليوبية

في بداية زيارتها لمحافظة القليوبية، تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دار مأوى ضحايا الاتجار بالبشر بمركز طوخ؛ تمهيدًا لافتتاحها خلال مارس المقبل.وجهزت وزارة التضامن الاجتماعي المركز ورفعت كفاءته ليكون أول مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في مصر.ويتسع المركز لأكثر من 25 حالة، وبه مساحات لتنفيذ تدخلات اجتماعية ونفسية، وأسندت الوزارة إدارته لفرع الهلال الأحمر المصري بالقليوبية.