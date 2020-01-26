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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السعودية: لم نسجل أى حالة بـ«كورونا»

الأحد 26/يناير/2020 - 01:07 م
كورونا
كورونا
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قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، إن الوزارة لم تسجل أية حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "2019-nCoV"، موضحًا أن انتقال الفيروس بين البشر يتم عن طريق الرذاذ التنفسي، حيث لم يتم رصد أية حالة عدوى ناتجة عن التعامل مع البضائع، سواءً لهذا الفيروس أو أي فيروس آخر.

وأكد الربيعة، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي للفيروس، وعززت إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة، حيث يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من جمهورية الصين، وأيضا المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.

ونوه بأن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة السعودية بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل معه من خلال اتخاذ عدد من الاحترازات الوقائية.

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