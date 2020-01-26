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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: نركز على إبرام اتفاق للتجارة مع بريطانيا نهاية 2020

الأحد 26/يناير/2020 - 01:06 م
ستيفن منوتشين
ستيفن منوتشين
أ ش أ
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قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن بلاده تسلط تركيزها على إبرام اتفاق للتجارة مع بريطانيا بنهاية العام الجاري 2020.

وأكد منوتشين، لدى لقائه مؤسسة "تشاتام هاوس " البحثية في لندن، حسبما أفادت مجلة "بولتيكو" في نسختها الأوروبية اليوم الأحد، أن "لندن" تتصدر قائمة أولويات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما يتعلق باحتمال إبرام اتفاقية للتجارة.

ولفت إلى أنه يتعين على بريطانيا تسوية بعض القضايا مع الاتحاد الأوروبي أولا، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن تعيق مثل هذه القضايا المحادثات مع "واشنطن".

يذكر أن بريطانيا سوف تغادر الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير الجاري، الأمر الذي يترك أمامها جدولا زمنيا ضيقا للتفاوض على اتفاق شامل يتعلق بعلاقاتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الجاري.

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