واشنطن: نركز على إبرام اتفاق للتجارة مع بريطانيا نهاية 2020

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن بلاده تسلط تركيزها على إبرام اتفاق للتجارة مع بريطانيا بنهاية العام الجاري 2020.وأكد منوتشين، لدى لقائه مؤسسة "تشاتام هاوس " البحثية في لندن، حسبما أفادت مجلة "بولتيكو" في نسختها الأوروبية اليوم الأحد، أن "لندن" تتصدر قائمة أولويات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما يتعلق باحتمال إبرام اتفاقية للتجارة.ولفت إلى أنه يتعين على بريطانيا تسوية بعض القضايا مع الاتحاد الأوروبي أولا، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن تعيق مثل هذه القضايا المحادثات مع "واشنطن".يذكر أن بريطانيا سوف تغادر الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير الجاري، الأمر الذي يترك أمامها جدولا زمنيا ضيقا للتفاوض على اتفاق شامل يتعلق بعلاقاتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الجاري.