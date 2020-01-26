وزيرة الصحة لأطباء شرم الشيخ: «بابي مفتوح لجميع أبنائي وزملائي»

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدورات التدريبية المنعقدة بمستشفى شرم الشيخ الدولي لرفع كفاءة الفريق الطبي من الأطباء والتمريض، والإداريين، بمحافظة جنوب سيناء، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمتابعة التجهيزات الجارية للمنشآت الطبية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة أكدت خلال تفقد سير الدورات التدريبية على ضرورة ومتابعة التدريب والتعلم المستمر، مشيرة إلى أن أهم عنصر في نجاح المنظومة الجديدة هو العنصر البشري.وأضاف "مجاهد" أن وزيرة الصحة والسكان أشارت إلى أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل ستكون بمثابة نقلة تاريخية في النظام الصحي بمصر، مشددة على ضرورة رضاء المريض عن الخدمة الطبية المقدمة له، موضحة أن العمل بالمنظومة الجديدة سيكون وفقًا لبروتوكولات علاج موحدة.وأشار "مجاهد" إلى أن وزيرة الصحة حرصت على تبادل الحديث مع المتدربين، وأكدت لهم أنها تسعى بشتى الطرق لزيادة الحصول على الفرص التدريبية لرفع كفاءتهم المهنية، قائلة لهم: "بابي مفتوح أمام جميع أبنائي وزملائي لأي آراء ومقتراحات من شأنها النهوض بالمنظومة الصحية بما يخدم مصلحة المريض".وتابع أن وزيرة الصحة أشارت إلى بروتوكول التعاون الذي تم إبرامه مؤخرًا لتدريب الأطباء بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، كما أكدت لهم على ضرورة الالتزام بأدبيات العمل، والاستفادة من خبرات ممن سبقوهم في العمل.وفي ذات السياق، أشادت وزيرة الصحة بمستوى الخدمة الطبية الذي وصلت إليه المستشفى كمستشفى نموذجي، خاصةً بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وبما يتوافق مع معايير هيئة الرقابة والاعتماد إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.