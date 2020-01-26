رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة لأطباء شرم الشيخ: «بابي مفتوح لجميع أبنائي وزملائي»

الأحد 26/يناير/2020 - 01:06 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدورات التدريبية المنعقدة بمستشفى شرم الشيخ الدولي لرفع كفاءة الفريق الطبي من الأطباء والتمريض، والإداريين، بمحافظة جنوب سيناء، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمتابعة التجهيزات الجارية للمنشآت الطبية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة أكدت خلال تفقد سير الدورات التدريبية على ضرورة ومتابعة التدريب والتعلم المستمر، مشيرة إلى أن أهم عنصر في نجاح المنظومة الجديدة هو العنصر البشري.

وأضاف "مجاهد" أن وزيرة الصحة والسكان أشارت إلى أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل ستكون بمثابة نقلة تاريخية في النظام الصحي بمصر، مشددة على ضرورة رضاء المريض عن الخدمة الطبية المقدمة له، موضحة أن العمل بالمنظومة الجديدة سيكون وفقًا لبروتوكولات علاج موحدة.

وأشار "مجاهد" إلى أن وزيرة الصحة حرصت على تبادل الحديث مع المتدربين، وأكدت لهم أنها تسعى بشتى الطرق لزيادة الحصول على الفرص التدريبية لرفع كفاءتهم المهنية، قائلة لهم: "بابي مفتوح أمام جميع أبنائي وزملائي لأي آراء ومقتراحات من شأنها النهوض بالمنظومة الصحية بما يخدم مصلحة المريض".

وتابع أن وزيرة الصحة أشارت إلى بروتوكول التعاون الذي تم إبرامه مؤخرًا لتدريب الأطباء بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، كما أكدت لهم على ضرورة الالتزام بأدبيات العمل، والاستفادة من خبرات ممن سبقوهم في العمل.

وفي ذات السياق، أشادت وزيرة الصحة بمستوى الخدمة الطبية الذي وصلت إليه المستشفى كمستشفى نموذجي، خاصةً بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وبما يتوافق مع معايير هيئة الرقابة والاعتماد إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
وزيرة الصحة لأطباء شرم الشيخ: «بابي مفتوح لجميع أبنائي وزملائي»
وزيرة الصحة لأطباء شرم الشيخ: «بابي مفتوح لجميع أبنائي وزملائي»
وزيرة الصحة لأطباء شرم الشيخ: «بابي مفتوح لجميع أبنائي وزملائي»
وزيرة الصحة لأطباء شرم الشيخ: «بابي مفتوح لجميع أبنائي وزملائي»
وزيرة الصحة لأطباء شرم الشيخ: «بابي مفتوح لجميع أبنائي وزملائي»
وزيرة الصحة لأطباء شرم الشيخ: «بابي مفتوح لجميع أبنائي وزملائي»

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

منذ يوم

الإخوان على أبواب السلطة.. صحيفة فرنسية تحذر من تنبؤات «الخضوع»

منذ حوالي 21 ساعة

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

طقس الإثنين شديد البرودة.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

الصور

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

الأكثر قراءة

مرتدية «شبشب وبيجامة».. طرد سما المصرى من معرض الكتاب (صور)

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

عودة المحتال.. تفاصيل رفع ذئب «وول ستريت» الحقيقى دعوى على رضا عزيز

طقس الإثنين شديد البرودة.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» فى كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الشرطة غدًا

الثقافة السينمائية تعرض 3 أفلام من كلاسيكيات «التسجيلية».. الأربعاء

مناقشة «بيتنا في أزمير» و«مقاومة» بمكتبة القاهرة الكبرى

عرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية.. الأربعاء