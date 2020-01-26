شكرى فى واشنطن لاستكمال مفاوضات سد النهضة

توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة.يأتي الاجتماع الوزاري في إطار ما اتفق عليه مختلف الأطراف خلال آخر جولات التفاوض في واشنطن منتصف الشهر الجاري من معاودة الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 28 و29 يناير 2020، بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.