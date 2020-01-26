6 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بـ6 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 6 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.وأوضحت أنه تم إطلاق القوافل في مناطق؛ مدرسة البراق بمرسى علم ووحدة برانيس وعرب صالح مركز مرسي علم بالبحر الأحمر، وكفرعبيان مركز الخانكة بالقليوبية، والتوفيقية مركز سنورس بالفيوم، والمحاسنة مركز جرجا محافظة سوهاج، ونادي منشية حلوان (التتش) مركز حلوان محافظة القاهرة، ووادي عبادي 2 مركز ادفوشرق بأسوان.وأشارت إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة "أمراض النساء، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، عظام وجراحة، رمد، أسنان" بالإضافة إلى توفير خدمات طبية أخرى مثل "الأشعة، التحاليل الطبية" وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.