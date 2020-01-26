قصة أصغر كاتب فى معرض القاهرة

جاء وراء حلمه إلى معرض الكتاب؛ ليؤكد أن الإبداع في العقل المصري لا يقتصر على كبار الكتاب فقط؛ ولكن هناك أجيال جديدة تسير على نهج الفكر والإبداع؛ إنه إسلام محمد، أصغر كاتب مشارك في معرض الكتاب.قال إسلام محمد؛ الطالب بالصف الثاني الثانوي؛ إن فكرة تأليف قصص الرعب؛ بدأت بقراءته قصة للمؤلف محمد سيد علي؛ كاتب قصص الرعب؛ حيث أعجب بكتاباته.وأضاف "إسلام" في تصريحات لـ"الدستور"؛ أنه تعمق في قراءة كتابات المؤلف محمد سيد؛ وتواصل معه؛ وحدثه عن إعجابه بقصص الرعب.وأشار إلى أنه ذات يوم نشر في "استوري" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وواتس آب"؛ وحينها فكر في اتخاذ خطوة الكتابة؛ مبينا أنه بدأ بكتابة المشاهد باللغة العامية؛ ثم تطور الأمر حتى كتب أول قصة له تسمى "منزل اللعنة"؛ ونشرها على المواقع الإلكترونية.وتابع أن القصة الثانية له؛ والتي يشارك بها في معرض الكتاب هذا العام؛ وهي "الرسالة الملعونة"؛ مبينا أنه كتب أكثر من 25 قصة تم نشرها إلكترونيا.وأكد أصغر كاتب مشارك في معرض الكتاب؛ أن لديه قصة تحمل عنوان "انعزل"؛ سيتم إطلاقها من دار الحلم في معرض الإسكندرية للكتاب في مارس المقبل.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.