رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

890 مليون جنيه إيرادات «راميدا» العام الماضي

الأحد 26/يناير/2020 - 12:54 م
راميدا
راميدا
اكرم عمران
طباعة
ارتفعت إيرادات شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميدا"، بنسبة 10.5% خلال العام الماضي لتصل إلى 890 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 805.2 مليون جنيه خلال عام 2018.

وحققت الشركة في الربع الأخير من العام الماضي، إيرادات بقيمة 271.3 مليون جنيه مقابل إيرادات 233.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2018، بنسبة نمو 16.3%.

وتوقعت الشركة، أن تشهد الأرباح التشغيلية المعدل قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك تراجعًا سنويًا بنسبة 11.7% لتبلغ حوالي 255 مليون جنيه خلال عام 2019، مقابل 289 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وخلال الربع الأخير، انخفضت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل 2% لتبلغ حوالي 96 مليون جنيه.

وعلى خلفية إتمام التوسعات الجوهرية بالمصانع وخطوط الإنتاج التابعة والتي بدأت في مطلع 2019 حتى استئناف الأنشطة الإنتاجية بشكل مستقر خلال نوفمبر الماضي، تتوقع الإدارة أن ينعكس مردود تلك التحسينات في تنمية معدلات النمو والربحية خلال عام 2020، ولا سيما بعد التشغيل الناجح لخطوط الإنتاج بزيادة 60% في طاقتها الإنتاجية، بما في ذلك خطوط الإنتاج الجديدة للبودرات المجفدة.

وتتطلع راميدا خلال الفترة المقبلة، إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتسريع وتيرة طرح المنتجات الدوائية الجديدة وتعظيم الاستفادة من فرص النمو في سوق التصنيع لصالح الغير وهو ما سيثمر عن نمو الإيرادات وخفض التكاليف عبر الاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم.

وفي 4 ديسمبر الماضي أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تغطية الطرح العام لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية- راميدا، 36 مرة تقريبًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 17 ساعة

انفراد.. الدستور تعيش «أيام الرعب» من «فيروس كورونا» فى الصين

منذ يوم

الإخوان على أبواب السلطة.. صحيفة فرنسية تحذر من تنبؤات «الخضوع»

منذ حوالي 6 ساعات

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 7 درجات

الصور

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

الأكثر قراءة

مرتدية «شبشب وبيجامة».. طرد سما المصرى من معرض الكتاب (صور)

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

عودة المحتال.. تفاصيل رفع ذئب «وول ستريت» الحقيقى دعوى على رضا عزيز

طقس الإثنين شديد البرودة.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» فى كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الشرطة غدًا

الثقافة السينمائية تعرض 3 أفلام من كلاسيكيات «التسجيلية».. الأربعاء

مناقشة «بيتنا في أزمير» و«مقاومة» بمكتبة القاهرة الكبرى

عرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية.. الأربعاء