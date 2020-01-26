890 مليون جنيه إيرادات «راميدا» العام الماضي

ارتفعت إيرادات شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميدا"، بنسبة 10.5% خلال العام الماضي لتصل إلى 890 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 805.2 مليون جنيه خلال عام 2018.وحققت الشركة في الربع الأخير من العام الماضي، إيرادات بقيمة 271.3 مليون جنيه مقابل إيرادات 233.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2018، بنسبة نمو 16.3%.وتوقعت الشركة، أن تشهد الأرباح التشغيلية المعدل قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك تراجعًا سنويًا بنسبة 11.7% لتبلغ حوالي 255 مليون جنيه خلال عام 2019، مقابل 289 مليون جنيه بالفترة المناظرة.وخلال الربع الأخير، انخفضت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل 2% لتبلغ حوالي 96 مليون جنيه.وعلى خلفية إتمام التوسعات الجوهرية بالمصانع وخطوط الإنتاج التابعة والتي بدأت في مطلع 2019 حتى استئناف الأنشطة الإنتاجية بشكل مستقر خلال نوفمبر الماضي، تتوقع الإدارة أن ينعكس مردود تلك التحسينات في تنمية معدلات النمو والربحية خلال عام 2020، ولا سيما بعد التشغيل الناجح لخطوط الإنتاج بزيادة 60% في طاقتها الإنتاجية، بما في ذلك خطوط الإنتاج الجديدة للبودرات المجفدة.وتتطلع راميدا خلال الفترة المقبلة، إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتسريع وتيرة طرح المنتجات الدوائية الجديدة وتعظيم الاستفادة من فرص النمو في سوق التصنيع لصالح الغير وهو ما سيثمر عن نمو الإيرادات وخفض التكاليف عبر الاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم.وفي 4 ديسمبر الماضي أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تغطية الطرح العام لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية- راميدا، 36 مرة تقريبًا.