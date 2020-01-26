رئيس مجلس الشعب الكينى يصل القاهرة فى زيارة رسمية

وصل إلى القاهرة رئيس الجمعية الوطنية بكينيا (مجلس الشعب) جاستن موتوري والوفد المرافق له، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.ومن المقرر أن يلتقى موتوري، غدا، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لبحث العلاقات البرلمانية الإفريقية المشتركة.وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قد التقى موتوري، شهر يوليو من العام الماضى، فى كينيا، حيث أكد أن العلاقات السياسية بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصةً بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي كينيا في فبراير 2017.