تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أنه تم تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة، اليوم الأحد.وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات، وغادرته سفينة حاويات، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وغادرته سفينتا حاويات وبضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.ونوهت بأنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالدخول والخروج من الميناء.