16 مارس.. الحكم على رئيس مجلس إدارة شركة إسكان بتهمة التحريض على التزوير

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة كبرى تعمل في مجال التعمير والاسكان جلسة 16 مارس للحكم.وصدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفي انور مؤمن وامانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم "محمد.س" بتحريض موظفة بتوثيق التوكيلات بمكتب توثيق مدينة نصر فقامت بتزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 15296 ح لسنة 2014 توثيق مدينة نصر حال تحريرها له بموجب وظيفتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "محمود.ف "، بصفته وكيلا عن أحمد.م من انه يتهم المشكو في حقه "محمد.س" لاشتراكه مع موظف عمومي بشهر عقارى بمدينة نصر في تزوير التوكيل رقم 15296 ح لسنة 2014 والخاص ببيع قطعة أرض تابعة لجهاز مدينة السادس من اكتوبر والمملوكة لوالد موكله "محمد.ع".واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه أحمد "م.ن" الذي قرر في أقواله أن والده يمتلك قطعة ارض بمدينة السادس من اكتوبر وانه قد حرر له توكيلات يبيحان له البيع والتصرف في تلك الأرض الأول يحمل رقم 17288 أ لسنة 2008 شهر عقاري مدينة نصر والذي يبيح له البيع مجتمعا مع والدته وشقيقته والثاني يحمل رقم 4710 ن لسنة 2008 مدينة نصر ثان والذي يبيح له البيع منفردا عن والدهواستطرد شاهدا ان المشكو في حقه اصطحبه إلى شهر عقارى مدينة نصر اول واخبره بضرورة عمل توكيل له لانجاز بعض المعاملات علي الارض محل النزاع ولم يكن يعلم انه يحرر توكيلا بالبيع للمشكو في حقه "محمد.س "الا انه قد حرر تلك بالوكالة بموجب توكيل الأول سالف البيان عن والده والذي يبيح له البيع الا مجتمعا مع والدته وشقيقته الا انه فوجئ عقب ذلك بوجود كشط علي رقم ذلك التوكيل وتعديله بالاضافة بكتابة رقم التوكيل الاخر والذي يبيح له التعامل على قطعة الأرض منفردا وهو ما حداه تقديم بلاغا متهما في ذلك المشكو في حقه محمد.س بالاشتراك مع احد موظفي الشهر العقاري.كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال "محمد.ع"، موظف الحفظ شهر عقارى بمدينة نصر اول ان تعديل التوكيل بالكشط لابد ان يكون في حضور الموكل وتوقيعه علي التعديل وانه بالاطلاع على التوكيل محل الواقعة تبين ان الموكل لم يوقع وان الموظفة المسئولة عن ذلك التعديل قد أحيلت للتقاعد لبلوغها سن المعاش.