أسماء أبواليزيد تكشف عن موعد آخر حلقات «الآنسة فرح»

شاركت الفنانة أسماء أبواليزيد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من كواليس مسلسل "الآنسة فرح".وظهرت أسماء أبواليزيد في الصورة رفقة الفنانة رانيا يوسف، وعلقت عليها قائلة: "النهاردة وبكرة آخر حلقتين في الموسم الأول من مسلسل #الآنسة_فرح، هتوحشونا لحد ما نشوفكم تاني".يُذاع مسلسل "الآنسة فرح" على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Production، ويعتبر النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.ويتصدر بطولة مسلسل "الآنسة فرح" النجوم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.