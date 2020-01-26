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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الأوبرا تقدم العرض الفني «إخناتون غبار النور» في أمسيتين فنيتين

الأحد 26/يناير/2020 - 12:07 م
الأوبرا
الأوبرا
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، عرضا فنيا جديدا بعنوان "إخناتون غبار النور"، لفرقة الرقص المسرحي الحديث، من تصميم وإخراج وليد عوني، وذلك على مدار يومين متتاليين في الثامنة مساء الأربعاء والخميس المقبلين على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويلقي العرض الفني الجديد، الضوء على شخصية "إخناتون" التاريخية الاستثنائية التي أثارت الجدل، حيث سعى لوضع أسس الكمال العقلي والانسجام الكلي لجوهر الحياة، ويطرق العرض باب التاريخ ويتناول شخصية الفرعون وعلاقته ببعض معاصريه وهم الأم الملكة تي، والأب أمنحتوب الثالث والزوجة نفرتيتي ودعوته التي أطلقها منذ أكثر من 3 آلاف عام لاعتناق دين موحد يسمو بالإنسان ويعتمد على تقديس الشمس والنور مصورا الصراع مع كهنة آمون ورفضهم لمبادئه وذلك من خلال مشاهد تعبيرية راقصة تسعى إلى فك رموز الحالة الفكرية التي تجلى بها إخناتون.

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993، وتعد الأولى من نوعها في الوطن العربي، وأحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية.

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