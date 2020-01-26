الكهرباء: 25 ألف ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم، الأحد، يبلغ 25 ألف ميجاوات مقابل 24 ألفا و500 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و815 ميجاوات.وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.كما فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى يناير 2020.